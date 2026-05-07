Federico Valverde explica cómo se hirió en la cabeza en una pelea con Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde ha respondido a las noticias sobre su pelea con el compañero Aurélien Tchouaméni. Según medios españoles, se enfrentaron el miércoles y el jueves; ese último día Valverde fue trasladado al hospital con una herida en la cabeza.

Valverde ha respondido en Instagram: «Ayer hubo un incidente con un compañero en el entrenamiento. El cansancio de tantos partidos y la frustración hicieron que todo pareciera desproporcionado».

«En un vestuario normal pueden pasar estas cosas; se resuelven internamente, sin que el exterior se entere. Alguien difunde rumores y, en una temporada sin títulos, todo se magnifica».

Hoy volvimos a discrepar. Durante la discusión golpeé sin querer una mesa, me corté la frente y tuve que ir al hospital. Mi compañero no me pegó ni yo a él, aunque muchos prefieran imaginar un puñetazo.

«Mi enfado y la frustración por el final de temporada nos llevaron a discutir».

«Lo siento mucho, esto me duele. Me duele lo que estamos pasando. El Real Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo quedarme indiferente».

«Todo se acumula hasta provocar una discusión absurda que daña mi imagen y alimenta rumores. Estoy seguro de que cualquier desacuerdo desaparece en cuanto pisamos el campo. Y si tengo que defenderlo dentro del estadio, seré el primero en hacerlo».

«No quería hablar hasta el final de la temporada. Nos eliminaron de la Champions y tragué rabia y frustración. Hemos perdido otro año y no era momento para publicar en redes. Solo tenía que hablar en el campo, y creo que lo hice».

Por eso lamento más que nadie no poder jugar el próximo partido contra el Barcelona por decisión médica. Siempre he dado todo y ahora me duele no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y mis compañeros para cualquier decisión. Gracias.