¿Favorecen los árbitros a Argentina? El defensa de la selección argentina responde a esta pregunta espinosa

Lisandro Martínez, defensa de Argentina, evitó polemizar sobre el arbitraje tras el 3-2 contra Egipto en octavos del Mundial 2026 y afirmó que el plantel solo piensa en el duelo de cuartos ante Suiza.

En respuesta a una pregunta del diario español «AS» sobre un posible favoritismo arbitral, el defensa fue tajante: «No hay nada que decir. Los árbitros hacen un trabajo excelente. Vosotros, los periodistas, generáis la polémica. Nosotros nos centramos en dar lo mejor de nosotros mismos en el campo».

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Sobre la preparación para el siguiente encuentro, el defensa del Manchester United afirmó: «Nos centramos en Suiza y en nosotros mismos. Siempre buscamos mejorar; hay margen para ello».

Martínez añadió que el equipo quiere representar lo mejor posible a su afición: «Somos un grupo que ha representado muy bien al pueblo argentino y, desde el principio, hemos querido que los aficionados estén de nuestro lado. Afrontamos cada partido por separado y queremos mejorar en cada uno».

Reconoce que aún deben mejorar, sobre todo en defensa: «No nos gusta encajar goles, así que debemos concentrarnos más. Mejor que pase ahora para llegar más enfocados a las fases finales».



