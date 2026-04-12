Fàbregas: «Lo que hemos hecho es algo excepcional... La clasificación no me importa»

El entrenador del Como, el español Cesc Fàbregas, comentó la emocionante derrota de su equipo 3-4 ante el Inter de Milán en la 32.ª jornada de la Serie A, disputada el domingo en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

El Como se queda quinto con 58 puntos, por detrás de la Juventus (cuarta con 60) y del Milan (tercero con 63).

El Inter, con 75 puntos, está cada vez más cerca del scudetto y ya le saca 9 al Nápoles.

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Fàbregas declaró tras el partido: «No sé en qué puesto estamos, pues no he seguido la clasificación y no pienso hacerlo ahora. El equipo ha vuelto a mostrar valentía y entusiasmo; incluso en la derrota ha exhibido gran personalidad. Cometimos algunos errores, pero somos un grupo joven que se midió a un rival que castiga cada descuido».

El entrenador del Como añadió: «No quiero hablar hoy de aspectos tácticos, porque lo que pasó ya se ha reflejado sobre el terreno de juego. Las estadísticas confirman que lanzamos 20 tiros a puerta contra el Inter, algo que no hacen muchos equipos».

Y añadió: «Hace dos años, si me hubieran dicho que competiríamos así con el Inter, habría pensado que era un amistoso; hoy estamos a su altura. No es cuestión de táctica, sino de mentalidad: la victoria y la derrota están separadas por una línea muy fina».

Terminó diciendo: «El partido contra el Inter ha sido una experiencia muy importante y debemos aprender de nuestros errores para seguir mejorando. Estoy muy orgulloso de mis jugadores: desde hace dos años y medio trabajamos duro y vemos nuestra evolución; hay un deseo real de mejorar y valentía para enfrentar a cualquier rival».

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