Tras una temporada excepcional en la que combinó la gloria europea con la consagración mundial, Fabián Ruiz se encuentra ante un nuevo desafío fuera del terreno de juego, después de entrar en la lista de candidatos al Balón de Oro de 2026, con la aspiración de mejorar el vigésimo cuarto puesto que ocupó en la edición del año pasado.

El centrocampista del Paris Saint-Germain y de la selección española firmó una temporada destacada, después de contribuir a que su equipo conquistara el título de la Liga de Campeones de Europa, antes de prolongar su buen momento con la selección de su país y participar en la conquista de la Copa del Mundo, de modo que su presencia entre los 30 mejores jugadores del mundo resulta lógica a la vista de su balance colectivo.

En una entrevista con el diario francés «L'Équipe» recogida por el portal «Foot Mercato», Ruiz expresó su alegría por figurar en la lista de candidatos, subrayando que el mero hecho de estar entre los treinta primeros representa un gran honor para él.

Ruiz dijo: «Estar en la lista de los treinta es un gran honor para mí. Espero que los miembros del jurado del Balón de Oro voten al jugador más merecedor, porque mi mera presencia entre los candidatos ya es un honor en sí mismo».

Y añadió: «Estoy agradecido por su confianza en mí y por formar parte de esta lista. Para un futbolista, creo que el Balón de Oro es un premio maravilloso e importante, y espero conseguir el mejor puesto posible este año».









Y pese a su impresionante balance colectivo, el centrocampista español no intentó restar valor a sus rivales, pues reconoció la existencia de varios jugadores que ofrecieron niveles individuales excepcionales durante la temporada.

Explicó: «En cuanto a títulos, no creo que nadie haya rendido mejor que yo, pero a nivel individual, hubo jugadores extraordinarios que firmaron temporadas excelentes. Ya no nos queda ninguna duda sobre su nivel».

Y agregó: «Es bueno que Europa cuente con jugadores de este alto nivel, y que haya numerosos candidatos a ganar este premio. Y ser uno de ellos es un gran honor y un enorme motivo de orgullo para mí».









Ruiz también habló de su ausencia de los terrenos de juego durante tres meses a lo largo de la temporada, y de hasta qué punto eso podría influir en sus opciones en la carrera por el Balón de Oro, aunque considera que su presencia en las fases más importantes de la temporada puede ser el factor más determinante.

Dijo: «En los momentos decisivos de la temporada, afortunadamente estuve presente en el campo, y desempeñé un papel importante con el Paris Saint-Germain y con la selección nacional. Por eso, no creo que mi ausencia vaya a influir en la elección del Balón de Oro».

Ruiz espera que el año de los grandes títulos se transforme en un nuevo salto en la carrera por el Balón de Oro, después de que el vigésimo cuarto puesto fuera lo máximo que logró en la edición de 2025, en medio de una fuerte competencia que incluye a la élite de las estrellas del fútbol mundial.