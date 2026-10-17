El acta arbitral del partido entre el Leganés y el Córdoba reveló los detalles de la expulsión de Álvaro Morata, delantero del conjunto madrileño, durante la derrota de su equipo por un gol a cero en el estadio de Butarque, la tarde de ayer viernes, en la cuarta jornada consecutiva en la que el Leganés sufre una derrota en la Segunda División española.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el encuentro presenció una llamativa expulsión de Morata, considerado el fichaje más destacado del club esta temporada, después de haber pasado solo media hora sobre el césped.

El delantero madrileño entró en el minuto 63 en sustitución de Suko, antes de abandonar el campo expulsado en el minuto 91, tras recibir la segunda amonestación por parte del árbitro Eder Mayo.

La primera amonestación llegó apenas siete minutos después de que Morata entrara al terreno de juego.

Según lo recogido en el acta arbitral, el jugador recibió la primera tarjeta amarilla por "encararse con un rival sin dirigirle insulto ni amenaza", siendo Isma Ruiz, jugador del Córdoba, la otra parte implicada en el incidente.

La segunda amonestación, en cambio, llegó durante el tiempo añadido del partido, después de que el árbitro sancionara a Morata por "hacer observaciones de carácter técnico sobre una de mis decisiones", según lo anotado en su acta.

El árbitro precisó, en el apartado de expulsiones, que el delantero español recibió la tarjeta roja como consecuencia de la acumulación de amonestaciones.

Se trata de la primera expulsión de Morata en esta categoría a lo largo de su carrera futbolística, que no ha tenido un buen arranque desde su traspaso al Leganés.

El delantero ha disputado siete partidos desde su debut ante Las Palmas el 4 de septiembre, con un total de 434 minutos, pero hasta ahora no ha logrado marcar ningún gol.

Morata se perderá el próximo partido de su equipo, previsto para el sábado que viene frente al Real Mallorca, que se disputará de nuevo en el estadio de Butarque.



