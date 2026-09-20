Experto en arbitraje: escándalo arbitral por no expulsar a Romero

Los acontecimientos del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga, se encendieron durante la primera mitad, después de que el encuentro presenciara una serie de entradas fuertes y protestas, además de una amplia polémica arbitral que comenzó desde los primeros minutos y se prolongó hasta el pitido final.

Según el exárbitro español Iturralde González, la entrada de Álex Baena sobre Arda Güler a los 5 minutos del inicio merecía tarjeta amarilla, después de derribar por detrás al jugador del Real Madrid.

Y dijo: "Es tarjeta amarilla, porque le golpea con la rodilla por detrás. Falta clara".

Diego Simeone protestó por la reacción de Güler, que a su vez reclamaba una tarjeta, y el técnico del Atlético recibió una amonestación.

La polémica entre Güler y Baena se reavivó en el minuto 18, sin que el árbitro mostrara tarjeta a ninguno de los jugadores, mientras que Iturralde señaló que el uso de la rodilla por parte de Baena fue más peligroso, y también criticó la amonestación a Simeone, al considerar que jugadores del banquillo del Real Madrid se levantaron para protestar igualmente.

En el minuto 35, Pubill recibió tarjeta amarilla tras frenar un contraataque liderado por Kylian Mbappé, antes de que los acontecimientos se intensificaran un minuto después, cuando Jude Bellingham entró sobre Cuti Romero, y el contacto del jugador argentino con la rodilla del jugador del Real Madrid provocó una entrada muy polémica.

Ortiz Arias mostró la tarjeta amarilla a Bellingham, antes de que el árbitro del videoarbitraje, Trujillo Suárez, lo llamara para revisar la jugada, tras lo cual el árbitro rectificó y anuló la amonestación al jugador del Real Madrid, mostrando la tarjeta amarilla a Romero.

Iturralde consideró que la decisión no fue suficiente, asegurando que la entrada de Romero merecía la expulsión, y dijo: "Ha intentado llegar al balón, y eso requiere tarjeta roja. Ha plantado el pie con fuerza y no lo ha retirado".

Las entradas fuertes no se detuvieron ahí, después de que en los minutos siguientes se produjera un contacto de Kang-in Lee sobre Federico Valverde por detrás sin sanción, lo que provocó de nuevo la protesta de Iturralde, quien consideró que la entrada fue fuerte y pudo haber causado una lesión grave.

Así concluyó la primera mitad del derbi madrileño en medio de una serie de decisiones arbitrales polémicas, después de que las entradas violentas y las protestas se impusieran en los acontecimientos del partido desde sus primeros minutos.