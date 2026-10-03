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Muhammad Sharaf Eldeen
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Experto arbitral a Kooora: el balón de Al Hamdan no es penalti para Arabia Saudí

Arabia Saudí vs Catar
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El experto arbitral y exárbitro internacional egipcio, Reda El Beltagy, comentó la jugada en la que los jugadores de la selección saudí reclamaron un penalti, durante el enfrentamiento ante Catar la noche de este sábado en las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo (Golfo 27).

El minuto 111 fue testigo de un potente disparo de Abdullah Al-Hamdan, estrella de la selección saudí, cuyo balón impactó en la mano de uno de los jugadores de Catar dentro del área, pero el árbitro se negó a señalar penalti.

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Sobre esta jugada, El Beltagy declaró en unas palabras exclusivas a "Kooora": "No creo que sea penalti, aunque difiera de la interpretación de la ley. No veo intencionalidad en absoluto, por lo que no es penalti".

El partido terminó con la victoria de Arabia Saudí en la tanda de penaltis, en el estadio Al-Inma de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah (La Joya Radiante) en la ciudad de Yeda, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga finalizaran con empate sin goles, por lo que los anfitriones se citan de esta manera con el ganador del enfrentamiento entre Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Arabia Saudí había encabezado el primer grupo de la Copa del Golfo, con 9 puntos, por delante de Omán, subcampeón, con 4 puntos.

Por su parte, Catar alcanzó las semifinales tras ocupar el segundo lugar del segundo grupo, con 7 puntos, por detrás de Emiratos Árabes Unidos, líder, por diferencia de goles.


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