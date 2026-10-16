Ramon Planes, exdirector deportivo del Barcelona y del Real Betis, habló de su papel en los fichajes de Abdessamad Ezzalzouli y Pedri, señalando que la operación del segundo no fue comprendida por muchos dentro del club catalán en el momento en que se cerró.

Las declaraciones de Planes llegaron durante una entrevista con el programa "Zona Mixta", un día antes del partido entre el Betis y el Barcelona en LaLiga, que enfrentará a los dos últimos clubes en los que trabajó en España.

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Planes abandonó el fútbol español en 2024 para dirigirse al Al Ittihad saudí. Tras el final de su experiencia allí, continuará su trayectoria en otro club aún no revelado, y todos los indicios apuntan a que será en Europa, según el diario catalán "Sport".

Sobre Ezzalzouli, Planes dijo: "Abdessamad Ezzalzouli es un jugador al que conozco bien, porque apostamos por él en aquel momento en el Barcelona. Refleja mi manera de ver el fútbol y el tipo de jugador por el que he apostado en todos los clubes en los que he trabajado, desde que empecé cuando tenía 32 años, y ha pasado mucho tiempo".

Planes fue un elemento clave en el traspaso de Ezzalzouli al Barcelona en 2021, cuando ocupaba el cargo de secretario técnico del club.

Descubrió al jugador marroquí cuando militaba en el Hércules, en Segunda División B, y vio en él el modelo del extremo clásico que sabe regatear y ganar los duelos individuales. Años después volvió a apostar fuerte por él, cuando lo llevó al Real Betis, donde se ha convertido en un jugador titular hasta el día de hoy.

"Un jugador de calle"

Planes añadió: "Altimira, Chadi Riad... veíamos un potencial asombroso en esos jugadores. Abdessamad Ezzalzouli era un jugador de calle, agresivo, intenso, irregular. Y cuando vi a este jugador, aposté por él para el Barcelona Atlètic, pagando su cláusula de 2 millones, aunque apenas jugaba. Jugó con el primer equipo, lo cedimos al Osasuna y le fue muy bien, y cuando firmé con el Betis, lo quería a cualquier precio".

Y continuó: "Recuerdo muchas conversaciones en las que decía que venía a un club muy grande. Es un chico al que pocos conocen, un jugador muy competitivo internamente. Abdessamad Ezzalzouli quiere ser el mejor en su posición. Le propuse llegar al nivel de Luis Díaz, y le enviaba vídeos suyos".

Sobre Pedri, por el que apostó igual que hizo con Ronald Araújo, Planes dijo: "No puedes apostar por un jugador y luego dejarlo. Debes hablar continuamente con el jugador y mostrarle confianza. Cuando firmas con un jugador todo es bonito, pero después empiezan las dificultades. En aquel momento, la directiva me apoyó en (la operación de) Pedri, pero muchos no lo entendieron".

Y agregó: "Pagar 5 millones por un jugador que no había jugado nada en Primera División, con La Masia ahí, generó muchas críticas. Esa cultura no existía en el Barcelona, pero hubo una firmeza absoluta por mi parte".

Pedri se incorporó al Blaugrana en el verano de 2020 procedente de Las Palmas, después de que el acuerdo se cerrara en septiembre de 2019.



