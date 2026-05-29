Exclusiva de Koora... Crispo sorprende al Barcelona con su consejo a Álvarez

Hernán Crespo aconsejó a Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid, quien podría cambiar de club en el próximo mercado de verano.

Álvarez, que marcó 20 goles y dio 9 asistencias en 49 partidos esta temporada con el Atlético, se prepara para el Mundial 2026 con la Albiceleste.

Pese a las desmentidas del Atlético y del propio Álvarez, varios informes indican que el jugador de 26 años está cerca del Barcelona, mientras el París Saint-Germain aguarda.

Ambos son delanteros argentinos que debutaron en River Plate antes de llegar a Europa.

Crispó aconsejó a Álvarez que se quedara en el Atlético de Madrid y, en una entrevista próxima con Koora, afirmó: «Julian ya juega en uno de los mejores clubes del mundo y eso hay que valorarlo. Si se siente importante y tiene continuidad, no hay necesidad urgente de marcharse».

Sin embargo, aclaró: «Pero el Barcelona siempre será un club especial para cualquier futbolista».

El exdelantero del Chelsea concluyó: «Lo más importante es que tome su decisión basándose en su evolución y su felicidad deportiva».

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