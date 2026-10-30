¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
UNITED-KINGDOM-LONDON-BALLON-DOR-RED-CARPET-26-10-2026AFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Exclusión total: 3 países que mataron el sueño de Mbappé con el Balón de Oro

K. Mbappe
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Liga de Campeones
Francia
España
Grecia

El astro francés estuvo cerca del premio

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

El diario "L'Équipe" francés destapó, en un informe detallado publicado este viernes, los pormenores de la votación del Balón de Oro de 2026, que conquistó el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, con una diferencia de apenas 28 puntos sobre el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

Kane obtuvo 1.055 puntos, frente a los 1.027 de Mbappé, en una de las competiciones más ajustadas por el galardón en su historia, ya que se trata de la cuarta menor diferencia entre el ganador y el segundo clasificado, por lo que esta edición supera en igualdad a la de 2024, que ganó Rodri a costa de Vinícius Júnior con una diferencia de 41 puntos.

Lee también

En la prensa catalana: Ancelotti castiga de nuevo al Barcelona

En vídeo: Diomande realiza "trucos diabólicos" con el Real Madrid

Próximos partidos
SAN

SAN

Primera División

01 nov 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

De entre los 100 periodistas que participaron en la votación, cada uno representante de uno de los 100 primeros países en la clasificación de selecciones de la FIFA, 97 votantes situaron a Mbappé en su lista de los 10 mejores jugadores, mientras que solo 3 lo dejaron fuera, que son los representantes de Escocia, Grecia y Ucrania.

Esto cobra importancia ante la enorme igualdad entre Kane y Mbappé, ya que 40 votantes eligieron al delantero inglés en el primer puesto, frente a 23 para Mbappé y 13 para el español Lamine Yamal, estrella del Barcelona.

Yamal fue tercero con 881 puntos, seguido de su compatriota Rodri con 726 puntos, y luego el argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, con 612 puntos.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, ocupó el sexto puesto con 541 puntos, seguido de su compañero francés Ousmane Dembélé con 418 puntos, y luego el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, con 378 puntos.

El francés Michael Olise, jugador del Bayern Múnich, fue noveno con 296 puntos, mientras que el español Fabián Ruiz, jugador del París Saint-Germain, se situó décimo con 201 puntos.

Kane encabezó la clasificación tras una temporada excepcional, en la que marcó 73 goles con el club y la selección, mientras que Mbappé brilló con el Real Madrid, y Yamal siguió confirmando su posición entre los talentos más destacados del fútbol mundial.

Asimismo, Kvaratskhelia desempeñó un papel destacado en la conquista de la Liga de Campeones por parte del París Saint-Germain, mientras que Haaland continuó deslumbrando con el Manchester City, y Olise ofreció una temporada sobresaliente con el Bayern Múnich.

En la votación del Balón de Oro participan 100 periodistas especializados, cada uno de los cuales elige a los 10 mejores jugadores, según un sistema que otorga 15 puntos al primer clasificado, y luego 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y un punto.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google