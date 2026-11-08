Evanilson castiga un error del Ipswich y bate un récord del Bournemouth en la Premier League

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Evanilson ha inscrito su nombre en la historia del Bournemouth tras aprovechar un grave error del portero ante el Ipswich Town. La certera definición del delantero brasileño en Portman Road supone un notable hito personal que subraya su importancia actual en el equipo de Marco Rose, que atraviesa un gran momento.

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Evanilson hace historia en el Bournemouth

El delantero del Bournemouth Evanilson ha inscrito su nombre en los libros de historia del club tras un arranque fulgurante en el partido de la Premier League ante el Ipswich Town. El brasileño solo necesitó cinco minutos para marcar en Portman Road, aprovechando un grave error del portero del Ipswich, Christian Walton.

Evanilson le robó el balón a Walton cuando el guardameta intentó regatearlo a pocos metros de su portería y lo envió a la red sin oposición. Así dio al Bournemouth el comienzo perfecto en Anglia Oriental e hizo historia en el club. El delantero brasileño se convirtió en el primer jugador del Bournemouth en marcar en cinco partidos consecutivos de la Premier League, prolongando una racha espectacular en la que ha visto puerta ante el Chelsea, el Sunderland, el Manchester United, el Leeds y, ahora, el Ipswich.

Escala posiciones en la tabla de goleadores

El gol de Evanilson ante el Ipswich lo ha situado entre los primeros puestos de la tabla de goleadores de la Premier League esta temporada. Con cinco tantos en liga, ocupa actualmente la tercera posición compartida en la carrera por la Bota de Oro. Solo Thierno Barry y Alexander Isak, ambos con seis goles, y el prolífico Erling Haaland, con nueve, han marcado más que el número 9 del Bournemouth.

Curiosamente, comparte su cifra de cinco goles con su compañero Marcus Tavernier. La capacidad goleadora de ambos ha sido fundamental para el Bournemouth, especialmente durante la ausencia de la joven promesa Eli Kroupi Jr. Aunque Kroupi Jr. terminó la temporada pasada como máximo goleador del club, con 13 tantos, acaba de reincorporarse al equipo tras una operación en el pie este verano. Eso hace que la regularidad goleadora de Evanilson sea aún más importante para Marco Rose.

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Su impacto en Europa

La influencia del brasileño ha ido más allá de las competiciones nacionales, ya que también ha desempeñado un papel clave en la primera campaña europea del Bournemouth. En la Europa League, el delantero se ha adaptado rápidamente a la competición continental y suma dos goles y una asistencia en cuatro partidos. Sus aportaciones han ayudado al conjunto de la costa sur a mantener un comienzo perfecto en su andadura europea, con cuatro victorias en sus primeros cuatro encuentros de la competición.

Evanilson marcó en la victoria por 3-0 ante el Sturm Graz en octubre y volvió a hacerlo en el triunfo por 3-1 del jueves a domicilio frente al Sparta Praga. Al trasladar su dominio en las competiciones nacionales a Europa, ha demostrado ser un recurso versátil y fiable para un equipo que compite en varios frentes.

El Bournemouth gana y asciende al séptimo puesto

El Bournemouth acabó imponiéndose por 2-1 al Ipswich Town, con la ayuda de un gol en propia puerta de Leif Davis. Jack Clarke marcó el único tanto de los locales desde el punto de penalti. La victoria prolonga la buena racha del Bournemouth y lo eleva al séptimo puesto de la Premier League, con 15 puntos.