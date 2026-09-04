Evaluación catastrófica: el árbitro del Real Madrid-Betis, "suspendido"

El árbitro español Hernández Hernández generó polémica con algunas de sus decisiones arbitrales durante la derrota del Real Madrid ante su anfitrión, el Real Betis (1-0), la noche del viernes, en la cuarta jornada de LaLiga, en el estadio de La Cartuja.

Por su parte, la plataforma española"Archivo VAR" reveló su valoración del árbitro, considerando que suspendió en la dirección del encuentro.

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Hernández Hernández obtuvo una valoración baja (4.75) en un partido que evidenció una pérdida de control sobre el desarrollo del juego con el paso de los minutos, y un aumento de la tensión en el enfrentamiento entre los jugadores de ambos equipos.

Según "Archivo VAR", el árbitro mostró una dura tarjeta amarilla a Arda Güler, jugador del Real Madrid, antes del final de la primera parte, lo que posteriormente lo situó ante un problema para lidiar con el mismo jugador, ya que evitó mostrarle la segunda tarjeta amarilla, a pesar de existir una falta que merecía la sanción.

En los últimos minutos, Hernández Hernández señaló un penalti a favor del Real Madrid, uno de esos casos que pueden pitarse, pero que no fue consecuencia de una entrada temeraria y clara.

La repetición mostró, según el análisis de "Archivo VAR", que el contacto no tuvo la fuerza que sugería la reacción "teatral" de Vinicius Junior, sobre todo porque el balón ya se había alejado de él antes de su caída.

A ello siguió otra polémica, relacionada con la entrada de Bartra al área durante la ejecución del penalti, ya que no había prueba concluyente de que hubiese pisado la línea del área antes del disparo. El análisis considera que, en caso de confirmarse que entró de forma irregular, se debería haber repetido el lanzamiento del penalti.

Las valoraciones de "Archivo VAR" se basan en varios elementos, destacando la coherencia en el tratamiento de las faltas y las sanciones, la unificación del criterio a la hora de pitar los errores y mostrar las tarjetas, la dirección del partido, además de la personalidad del árbitro en la toma de decisiones, y la forma de usar la tecnología del videoarbitraje "VAR" en las jugadas decisivas.

También se someten a revisión las jugadas determinantes, como los penaltis, las expulsiones y los goles anulados, y las acciones que podrían haberse pitado y no se pitaron.

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