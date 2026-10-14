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Muhammad Sharaf Eldeen
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Estrella del Bayern Múnich: Rodri me da esperanzas en el Balón de Oro

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Rodri se coronó con el Balón de Oro de 2024

Aleksandar Pavlovic, centrocampista del Bayern de Múnich, reconoció que ganar el Balón de Oro es un sueño que le ronda la cabeza, y señaló que la consagración de un jugador de su misma posición con el galardón le da esperanza.

Pavlovic declaró al diario alemán "Sport Bild": "Es bueno saber que un centrocampista defensivo (Rodri, jugador del Barcelona) puede ganar el Balón de Oro. Mentiría si dijera que ganar algún día el Balón de Oro no sería mi sueño".

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Sobre la personalidad de su compañero Michael Olise, dijo: "Michael es completamente distinto a la imagen que proyecta ante el público. Es una persona muy divertida y afable, que se ríe mucho con nosotros. Nos llevamos muy bien y es un buen amigo mío. Disfruto pasando tiempo con él y compartiendo el campo".

En cuanto a la pelea por el título de la Liga de Campeones, señaló: "Cada año hay varios grandes clubes que compiten por el título: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona y Manchester City. Pero estamos decididos a ganar la Liga de Campeones y lo daremos todo para conseguirlo. Ya estoy deseando que llegue nuestro partido en casa contra el Arsenal".

Acerca de la polémica surgida recientemente en torno al centro del campo de Alemania y del Bayern de Múnich, Pavlovic afirmó: "Para mí no hay ninguna polémica. Joshua Kimmich es nuestro capitán en la selección y en el Bayern. Todo el mundo sabe lo importante que es para nosotros".

Y añadió: "Juego a su lado en el Bayern desde hace años, en la posición de centrocampista defensivo, y eso es muy agradable. Nos complementamos de maravilla. Por supuesto, las cosas también van bien con Tom (Bischof). Pero es magnífico que Alemania tenga tantos buenos jugadores en esa posición. Por eso creo que esta polémica es innecesaria".


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