El argentino Jorge Valdano, analista del canal "Movistar Plus+" y leyenda del Real Madrid, expresó su hartazgo por la escalada de la polémica arbitral tras la victoria del Real Madrid sobre el Sevilla (4-1), al criticar que el debate se haya desviado del rendimiento de los jugadores y de los goles del partido hacia las decisiones arbitrales y las protestas que acompañaron al encuentro.

Valdano señaló, durante su intervención en "Movistar Plus+", que está cansado del dominio de la polémica arbitral en el panorama futbolístico, y añadió: "Estoy harto de todo esto, harto hasta el extremo".

El analista argentino explicó que el fútbol ofrece goles magníficos y jugadores de un nivel excepcional, pero que la conversación termina cada vez en los árbitros, al considerar que esa atención creciente sobre las decisiones arbitrales relega al propio juego a un segundo plano.

Valdano agregó que el ambiente del partido vivió desde el primer minuto cánticos y protestas dirigidos contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, y el caso Negreira, además de los árbitros, poniéndolo como ejemplo de la amplitud que ha alcanzado el círculo de polémica que rodea ya a los partidos españoles.

El analista de "Movistar Plus+" se refirió a las declaraciones de Luis García, director técnico del Sevilla, que protestó por la no expulsión de Arda Güler durante el encuentro, al considerar que el entrenador utilizó la posibilidad de que el jugador del Real Madrid recibiera la tarjeta roja para justificar el rendimiento de su equipo.

Valdano no definió su postura sobre si Güler merecía la expulsión, pero criticó que el debate siga centrado en las decisiones arbitrales a costa del desarrollo del juego, y cerró su intervención subrayando que todo gira ya en torno a los árbitros, en alusión a su malestar por la conversión del arbitraje en el eje de la discusión futbolística.