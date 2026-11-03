¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

"Esto no acabará bien": violento ataque catalán contra Mourinho

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Liga de Campeones
J. Mourinho
A. Mantilla
España
Grecia
Portugal

Pako Ayestarán critica la actitud de The Special One

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, recibió duras críticas por parte de José Mari Bakero, exestrella del Barcelona, debido a su actitud durante la grave lesión que sufrió Álvaro Mantilla, jugador del Racing de Santander, en el encuentro entre ambos equipos el pasado domingo, que terminó con victoria del conjunto blanco por 3-0.

La reacción del técnico portugués generó polémica después de que las imágenes mostraran cómo protestaba ante el cuarto árbitro mientras Mantilla sufría una fuerte lesión que acabó confirmándose como una rotura del ligamento cruzado, por lo que se perderá el resto de la temporada.

En unas declaraciones recogidas por el diario Mundo Deportivo, Bakero criticó la forma en que Mourinho gestionó el incidente, e instó a revisar las imágenes que documentaron lo sucedido.

La exestrella del Barcelona dijo: "He visto lo que pasó. Cuando Mantilla se lesionó y se rompió el ligamento cruzado, miren las imágenes de Mourinho protestando al cuarto árbitro y diciendo: ¡Se ha tirado, se ha tirado!".

Próximos partidos
AEK

AEK

Liga de Campeones

04 nov 2026

RMA

RMA

Y añadió: "Sinceramente, hay que ser claros. Creo que todas las partes implicadas, y especialmente los entrenadores, deben extremar al máximo la precaución".

Bakero no se quedó solo en la crítica a la actitud de Mourinho, sino que pidió tomar medidas más severas frente a las declaraciones que hacen los jugadores y entrenadores tras los partidos, al considerar que el ambiente actual puede derivar en consecuencias graves.

Y dijo: "Si hay algo que se debe hacer ahora para cambiar esta situación en la Liga española, es formar un comité encargado de las declaraciones de jugadores y entrenadores después de cada partido, y tomar las medidas necesarias".

Cerró su advertencia con una frase llamativa: "Porque esto no va a acabar bien".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google