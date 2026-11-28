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Rio Ferdinand, exdefensa del Manchester United, ha señalado un nombre que «debe tener un puesto de titular en el once del equipo en su próximo partido ante el Newcastle United», después de que el conjunto cayera por 4-0 ante el Brentford en Old Trafford el sábado, en la jornada 12 de la Premier League.

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El United encajó su segunda derrota consecutiva en la liga inglesa con el mismo resultado, en el primer partido que disputaba en casa bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, y su racha sin ganar en la competición se alarga ya a diez encuentros.

Los locales arrancaron el partido con energía, pero Callum Wilson marcó dos goles en la primera parte, Kristoffer Ajer añadió el tercero en los minutos finales y Kevin Schade cerró la goleada en el tiempo añadido con una vaselina por encima del portero Senne Lammens.

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La derrota deja al Manchester United en la decimonovena posición (penúltimo), con la posibilidad de caer al último puesto al término de la jornada si el Crystal Palace gana al Hull City el domingo. Con poco tiempo antes de medirse al Newcastle en St James' Park a mitad de semana, Ferdinand pidió a Pochettino que alinee de inicio a Shea Lacey, después de que el joven jugador llamara la atención al salir como suplente en los minutos finales ante el Brentford.

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«Creo que nadie ha sacado nada positivo de este partido, salvo probablemente Shea Lacey. Lacey tiene que ser titular ya. Es el único que no acumula las cicatrices de estas experiencias con el equipo», dijo Ferdinand en su canal de YouTube.

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Añadió que Lacey «no tiene un historial con el equipo en el que le hayan aplastado todo tipo de rivales de la liga. Cuando entró al campo, parecía decir: soy libre, dadme el balón, quiero mostrar lo que tengo. Tiene que ser titular», según recoge el portal Metro.

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El exdefensa del United explicó que el resto de los jugadores se han visto afectados por la repetición de malos resultados y afirmó que el equipo arrastra heridas profundas, mientras que Lacey sigue al margen de esas experiencias, lo que, a su juicio, lo convierte en una opción adecuada para dar un nuevo impulso al conjunto.

Ferdinand no limitó sus críticas al aspecto físico, sino que habló también de la falta de confianza y de soluciones con balón, y señaló que los jugadores del United no parecen capaces de gestionar los vaivenes de los partidos y que el equipo carece de ideas cuando tiene la posesión.

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«Cuando tenemos el balón, parece que no hay espacios por los que jugar. Se hace difícil superar al rival y, cuando el otro equipo recupera el balón cerca de nuestra área, sus jugadores están adelantados para presionarnos y no encontramos espacios a los que pasar», afirmó.

Por el contrario, señaló que los rivales encuentran con más facilidad el camino hacia la defensa del United cuando recuperan el balón cerca de su propio campo, y añadió que el equipo no es capaz de jugar con velocidad e intensidad durante el tiempo suficiente y que carece de las cualidades físicas necesarias en las distintas posiciones.

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