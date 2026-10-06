"Estaba enfadado con la tía abuela": Mbappé pone fin a los rumores a su manera

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, respondió con ironía a un informe periodístico que afirmaba que estaba molesto con la directiva del club español por no apoyarlo mediáticamente en la carrera por conquistar el Balón de Oro, en coincidencia con las críticas que recibió durante el parón internacional tras su lesión con la selección de su país ante Turquía y su regreso a la capital española.

"Radio Marca" publicó un informe que señalaba que Mbappé estaba descontento con la postura del Real Madrid, y el reportero de la emisora relacionó el estado del jugador durante el derbi de Madrid ante el Atlético con su sensación de frustración hacia la directiva del club, considerando que su comportamiento reflejaba enfado hacia los responsables del conjunto blanco.

El relato apuntaba a que Mbappé esperaba una campaña mediática del Real Madrid para apoyarlo en la competición por el premio individual más importante del mundo.

También señalaba su malestar con Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, por no mostrarle un apoyo claro, en medio de la presencia de Ousmane Dembélé también entre los candidatos a competir por el Balón de Oro.

Sin embargo, Mbappé optó por responder él mismo, poniendo fin a las especulaciones de forma irónica, al comentar la publicación de "Radio Marca" a través de su cuenta de "Instagram" diciendo: "Sí, vale... Sí, ¡y también estaba enfadado con la tía abuela!", acompañando su comentario con emojis sonrientes.

La respuesta del delantero del Real Madrid llega en un momento en el que afronta presiones y críticas por parte de algunos aficionados del club, tras su lesión con la selección francesa y su regreso a Madrid, antes de abandonar la sede de los entrenamientos y conseguir un periodo de descanso, para optar por ignorar las críticas y comentar únicamente el relato que relacionaba su estado con supuestas disputas con la directiva del Real Madrid.