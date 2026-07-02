Esta es la verdadera razón por la que Louis van Gaal deja el Ajax

Louis van Gaal ha renunciado como asesor del consejo de supervisión del Ajax. Según Het Parool, su salida no se debe a tensiones con el director técnico Jordi Cruijff, sino a la partida de su protegido Marijn Beuker.

El jueves, el Ajax anunció su salida del cargo de asesor del consejo de supervisión. Según Het Parool, el exentrenador quiere evitar la impresión de que se marcha por una relación difícil con Jordi Cruijff. No habría lugar a una repetición de la tensa relación que Van Gaal mantuvo durante años con su padre, Johan Cruijff.

No obstante, le preocupa el rumbo de la dirección técnica. Según fuentes informadas, considera que un director técnico debe mirar el corto plazo, pero también el desarrollo a largo plazo del club y la colaboración con la organización existente.

La salida de Marijn Beuker, director deportivo nombrado a finales de 2023 por recomendación de Van Gaal tras coincidir en el AZ, resultó decisiva. Con la llegada de Jordi Cruijff, sus funciones se redujeron rápidamente.

El director general, Menno Geelen, y varios miembros del consejo aprobaron ese cambio. Beuker lo interpretó como una pérdida de confianza y dejó el club esta semana.

Según el rotativo, Van Gaal no guarda rencor personal a Cruijff y cree que fue Ajax quien dio al director técnico demasiada libertad. Por ello, responsabiliza a la directiva del club.

Desde la llegada de Cruijff han abandonado el club, entre otros, el jefe de preparación física Sam Feringa, el entrenador de porteros Erik Heijblok, el responsable de alto rendimiento Martijn Redegeld, el entrenador de cantera Paul Nuijten y el ojeador Hans van Wassem.

Según «Het Parool», a Van Gaal le preocupa la falta de visión de futuro en la dirección técnica, mientras que Cruijff prioriza el éxito inmediato, como ganar la liga.

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