España: Mucha posesión, pero poco control ante Noruega

Con posesiones largas y un porcentaje de acierto en los pases alto, España no tuvo el control del partido en Noruega, al menos en el centro del campo

, además de empatar ante Noruega en el último minuto, lo cual ya es preocupante, hay otros síntomas que pueden llegar a inquietar al seleccionador español, Robert Moreno.

Después de una primera parte en la que las ocasiones brillaron por su ausencia, la selección española controló en cuanto a posesión todo lo que iba sucediendo, llegando a rozar el 80% de posesión con un centro del campo formado por Busquets, Saúl y Fabián.

Tres jugadores de gran calidad, pero que no terminaban de combinar juntos. Esos automatismos de los que hablaba el jugador del no terminaban de notarse en el juego del combinado nacional.

A pesar de que en la segunda mitad, fue un jugador de la sala de máquinas el que dio el único gol del encuentro en Oslo, los problemas a la hora de contener las aproximaciones noruegas fueron más que evidentes.

El cuadro local se deshacía con relativa facilidad de Busquets, Saúl y Fabián, que en ataque tampoco estuvieron muy inspirados, a pesar del tanto del alicantino. Viendo esta situación, el seleccionador metía más madera.

Cazorla y Rodri entraron para ayudar en las tareas de contención y distribución, pero los desajustes eran una constante, las pérdidas de balón eran cada vez más alarmantes y las ocasiones de peligro de Noruega crecían.

Tras quitar a Ceballos y Oyarzábal por Cazorla y Rodri, España introdujo un sistema de 4-5-1, es decir cinco jugadores en la zona de centro del campo, que ayudaran tanto en ataque como en defensa, pero no fue el mejor encuentro para hacerlo.

A pesar de que el porcentaje de pases de estos cinco jugadores superaron el 80% (Saúl el 91, Fabián el 94'6%, Busquets el 85'3%, Cazorla el 87'5% y Rodrigo el 100%) no fue suficiente para conservar la renta en Oslo.

Sobre este tema, se pronunció Robert Moreno después del partido. "Buscamos posesiones largas y para eso hemos hecho los cambios con excepción de Íñigo. La solución que me gusta es tener el balón, pero el juego se volvió caótico porque cualquier balón largo te produce una ocasión. Han llevado el partido a dónde querían. No sé decir el motivo por el que no hemos podido imponer nuestro juego hasta no ver el partido otra vez. Hemos tenido ocasiones que podrán haber cambiado el partido", finalizaba el seleccionador.