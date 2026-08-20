«Eso sería un refuerzo para el Ajax y la Eredivisie»

Wim Kieft arroja luz sobre Noa Lang en la sección de preguntas de KieftJansenEgmondGijp. El delantero fue mencionado recientemente como opción para el Ajax, aunque está por ver si realmente regresará a Países Bajos.

«Para la liga neerlandesa y para el Ajax sí sería un refuerzo», arranca Kieft en su análisis sobre Lang. «En el PSV también lo hizo bastante bien, claro».

El analista de Haarlem señala de inmediato un punto crítico cuando habla del internacional neerlandés. «Lo que sí ha quedado claro es que en el extranjero no le ha salido bien, y eso es una pena. Puedes tener un comportamiento distinto, siempre que rindas».

«Ponemos a los jugadores muy arriba muy rápido. Eso también lo veremos con Godts, aunque sea belga. Lang no triunfó en Nápoles. Y después se fue al Galatasaray. Ahí tampoco terminó de salir bien, claro», suspira el escéptico Kieft. «Lang podría triunfar en el extranjero. Yo desde luego no volvería a Países Bajos, si fuera él», interviene Rob Jansen. «Pero le cuesta aceptar las críticas. De hecho, esta generación sufre más por eso».

El agente continúa: «Si de verdad se centrara en el fútbol. Y dejara por un tiempo todo lo que lo rodea. Entonces todavía puede tener una carrera muy bonita».

«Tampoco es que haga cosas realmente muy raras», matiza Kieft, saliendo en cierta medida en defensa de Lang. «Siempre tienes la sensación de que hay algo más dentro de él. No es algo automático, mentalmente también tiene que encajar todo. Y algunos no lo tienen».

Lang fue vinculado con el Ajax, al que también le ofrecieron a Leon Bailey (Aston Villa). El director técnico Jordi Cruijff parece estar explorando varias opciones para la posición de extremo izquierdo.