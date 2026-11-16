Escándalo en Argentina: Messi lucha para evitar que se manche su reputación

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Todo indica que Lionel Messi ha decidido alejarse de la tormenta que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino, después de que su relación con su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, se convirtiera en una auténtica crisis, en medio de sospechas financieras e investigaciones judiciales que amenazan con ensombrecer a una de las instituciones futbolísticas más exitosas del mundo.

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El prestigioso diario argentino «Clarín», en un informe del periodista Nicolás Wiñazki, reveló la ruptura de la relación personal y comercial entre Messi y la actual dirigencia de la AFA, y aseguró que el capitán de la selección argentina busca tomar medidas para proteger su imagen y su reputación, ahora que la institución a la que ha estado ligado durante tantos años se ve rodeada de escándalos y sospechas que generan numerosos interrogantes.

Según el informe, el conflicto ha ido más allá de las diferencias personales y podría derivar en acciones legales en las próximas semanas, ya que Messi ha recurrido a expertos para redactar un requerimiento legal destinado a impedir que la AFA y sus dirigentes utilicen su nombre, sus imágenes y su material promocional con fines comerciales.

Sospechas financieras que amenazan la relación de Messi con la AFA

La ruptura entre ambas partes está vinculada a la aparición de sospechas sobre la gestión del dinero dentro de la AFA, concretamente en torno a su presidente, Claudio Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino.

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Las acusaciones que circulan apuntan a la existencia de una red de sociedades creadas en el extranjero con el objetivo de ocultar el destino final de enormes sumas de dinero que, en principio, debían transferirse a los clubes argentinos.

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Según fuentes cercanas a la familia de Messi citadas por «Clarín», el jugador no quiere que su imagen quede asociada a ninguna de estas sospechas, sobre todo porque a lo largo de muchos años ha construido un prestigio excepcional a nivel mundial, no solo gracias a sus logros sobre el césped, sino también por su imagen y su comportamiento fuera del terreno de juego.

La crisis no es nueva. Según el informe, la familia de Messi ya ha tenido que asumir las consecuencias de varios conflictos comerciales con patrocinadores internacionales por decisiones que la AFA tomó sin coordinarse con ella.

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Entre los episodios más destacados figura la autorización de Tapia a una marca argentina, patrocinadora de la AFA, para utilizar la imagen de Messi en una gran campaña publicitaria durante el último Mundial, pese a que el jugador tenía un contrato publicitario con una marca rival estadounidense.

Esa decisión puso a la familia de Messi en una situación incómoda, ya que se vio obligada a dar explicaciones a sus patrocinadores internacionales sobre el uso de su imagen en la campaña de una marca competidora sin coordinación previa con ella.

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Un requerimiento legal para impedir el uso del nombre de la leyenda

Según reveló el diario, Messi recurrió a expertos para elaborar un documento legal que podría enviarse a la AFA en forma de intimación formal, en el que exigiría a Tapia y al resto de los dirigentes que dejen de utilizar de inmediato su nombre, sus imágenes y su material audiovisual en cualquier actividad comercial o promocional.

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Las fuentes consultadas por «Clarín» no coinciden sobre el momento del envío del documento: mientras algunas aseguran que ya llegó a la AFA, otras sostienen que su redacción está terminada y que está listo para ser enviado.

En cualquier caso, el simple hecho de preparar esta medida refleja el nivel de tensión que ha alcanzado la relación entre Messi y la actual dirigencia de la AFA, después de que ambas partes fueran aliadas durante muchos años.

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El partido de despedida de Messi con la selección argentina ante Benín tampoco escapó a estas diferencias, ya que estuvo marcado por un ambiente tenso y por errores organizativos que provocaron numerosas críticas.

La AFA organizó la despedida del capitán argentino en el estadio Monumental ante la selección de Benín, en un encuentro que no estuvo a la altura del acontecimiento, según el informe, que señaló problemas de sonido, de iluminación y en los espectáculos que acompañaron el partido. Incluso el espectáculo de drones dibujó a Messi golpeando el balón con la pierna derecha, pese a que es zurdo.

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Después de que la AFA intentara responsabilizar a River Plate de algunas de las deficiencias organizativas, los dirigentes del club desmintieron esa versión. Para entonces, Messi ya se había reunido con el presidente del club, Stéfano Di Carlo, que le otorgó la condición de socio honorario, y le había regalado al club su última camiseta con la selección para que la exhibiera en su museo.

Aunque ni Messi ni Tapia han hecho ningún comentario oficial sobre estos acontecimientos, lo revelado por «Clarín» indica que la relación que unió a ambas partes durante tantos años ha llegado a un punto muy complicado y que el capitán argentino está dispuesto a tomar medidas para proteger su nombre y su imagen de las posibles repercusiones de los escándalos que cercan a la AFA.