«¡Es un jugador completo!»: Jurgen Klopp revela cómo Mikel Arteta transformó a Kai Havertz

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El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha elogiado la inteligencia táctica de Kai Havertz y ha destacado cómo Mikel Arteta ha logrado sacar partido a las cualidades de élite del delantero en el Arsenal. Klopp busca ahora aplicar esa misma fórmula con la selección.

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Aprovechar su buen momento en el Arsenal con Alemania

Mientras Alemania se prepara para su decisivo último partido del grupo A2 de la Liga de Naciones de la UEFA contra Países Bajos en Berlín, el seleccionador Jurgen Klopp ha depositado una enorme confianza en Kai Havertz. Klopp ha analizado de cerca cómo Mikel Arteta saca partido al talento del delantero en el Arsenal.

Con la clasificación para cuartos de final en juego, el principal objetivo del cuerpo técnico es trasladar a la selección el alto nivel que Havertz muestra en su club.

Klopp elogia la inteligencia táctica de Havertz

Klopp se deshizo en elogios al valorar el completo perfil de Havertz y destacó la inteligencia táctica que ha desarrollado a las órdenes de Arteta en el norte de Londres. El seleccionador alemán admitió que enfrentarse al exjugador del Chelsea siempre supone un difícil reto táctico.

«Me he enfrentado muchas veces a equipos en los que defendía Kai y sé muy bien, por la preparación táctica, que enfrentarse a él no es una tarea fácil. Es un jugador de primer nivel muy completo», afirmó Klopp.

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«Mikel Arteta confía mucho en él porque Kai siempre es una garantía de ofrecer una actuación extraordinaria gracias a su capacidad técnica y su inteligencia».

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Trasladar el éxito en el club a la selección

Sobre la base del planteamiento táctico de Arteta, Klopp y Havertz coinciden plenamente en que pueden sacar aún más partido al potencial del delantero con la selección. Su excepcional capacidad para interpretar los espacios y marcar el ritmo de las fases de ataque lo convierte en un jugador de un valor incalculable.

«Kai y yo estamos de acuerdo en que todavía hay un enorme potencial que queremos seguir desarrollando juntos en la selección», añadió Klopp.

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Havertz está deseando convertir su buen momento en el club en goles con la selección, especialmente después de quedarse cerca de marcar contra Serbia.

Preparado para brillar contra Países Bajos

Havertz sigue centrado en convertir el incansable trabajo que realiza en su club en actuaciones decisivas cuando Alemania se enfrente a Países Bajos en Berlín. Con la base táctica de Arteta y el respaldo incondicional de Klopp, el delantero está preparado para liderar el ataque.

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«Lo evaluaré, lo mejoraré en el próximo entrenamiento y espero marcar ya en el partido de mañana contra Países Bajos», concluyó Havertz.