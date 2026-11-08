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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Entra en la historia: Fermín López iguala la gesta de 3 leyendas ante el Atlético de Madrid

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
F. Lopez
Rivaldo
España
Brasil

Brilla ante los rojiblancos

Fermín López, jugador del Barcelona, brilló en el partido de su equipo ante el Atlético de Madrid, disputado esta noche en el estadio Metropolitano, en el marco de LaLiga.

Fermín marcó dos goles para el Barça en los minutos 45 y 66, para poner por delante a su equipo, que iba perdiendo por un gol.

La cuenta "MisterChip", especializada en estadísticas en el sitio "X", señaló que Fermín López marcó un doblete en su partido número 100 en la Liga española.

Y añadió: "Jugadores del Barcelona que han marcado al menos dos goles en su partido 100 en la Liga española: Fermín López (2026, ante el Atlético de Madrid), Rivaldo (1999, ante el Espanyol), Eladio (1966, ante el Granada), Kubala (1956, ante el Celta de Vigo)".

 

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