Enrique: el Balón de Oro no me importa y no afectará a mi equipo

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, confirmó su falta de interés por la gala del Balón de Oro, que se celebrará de forma simultánea al enfrentamiento de su equipo frente al Olympique de Lyon, previsto para el próximo lunes, dentro de las competiciones de la octava jornada de la liga francesa.

Enrique ofreció una rueda de prensa el sábado, dos días antes del esperado duelo frente al Lyon, que se decidió aplazar a la noche del lunes en lugar del domingo, debido a las movilizaciones de protesta a gran escala previstas en Francia durante el fin de semana, a petición de la dirección de la policía.

El aplazamiento del partido provocó que coincidiera con la gala del Balón de Oro, que se celebrará de forma simultánea a uno de los encuentros del Paris Saint-Germain por segundo año consecutivo, después de que la gala del año pasado coincidiera con el enfrentamiento del equipo parisino frente al Olympique de Marsella en 2025.

Pero esta coincidencia no supone ninguna molestia para Luis Enrique, quien renovó, el sábado, la confirmación de su falta de interés por el galardón individual más destacado del mundo del fútbol.

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Cuando se le preguntó si seguiría la gala del Balón de Oro, prevista en Londres, Enrique respondió con claridad: "No, eso no me interesa", antes de hablar sobre el aplazamiento del enfrentamiento de su equipo frente al Lyon.

El entrenador del Paris Saint-Germain añadió: "Seguiré centrado en el partido del lunes. Si eso es mejor en vista de la situación actual, lo acepto. El domingo es un día excepcional por la disputa de un partido de fútbol americano, además de las circunstancias actuales. Debemos estar preparados. No tengo ningún problema en jugar el lunes. Hemos demostrado la identidad del equipo que representamos".

Al final de sus declaraciones sobre el Balón de Oro, Enrique reconoció la posibilidad de que uno de los jugadores de su equipo ganara el premio, en referencia a Ousmane Dembélé, el actual ganador, y a Khvicha Kvaratskhelia, que sufre una lesión que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego durante varios meses.

Enrique dijo: "Tenemos a varios jugadores capaces de ganar el Balón de Oro. Veremos quién lo gana, pero eso no cambiará nada de lo que buscamos conseguir como equipo".



