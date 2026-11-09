La derrota del Atlético de Madrid ante el Barcelona no fue solo la pérdida de tres puntos en la carrera de LaLiga, sino un espejo que reveló la magnitud de las preguntas pendientes dentro del conjunto rojiblanco.

Mientras los catalanes celebraban la capacidad de su equipo para levantarse de entre los escombros, los rojiblancos se encontraron ante una verdad dolorosa: desperdiciaron la ocasión perfecta para derribar a un rival que estaba a su alcance y pagaron el precio de la ausencia de la estrella decisiva en el momento en que el equipo más la necesitaba.

Kiko Narváez y Manu Carreño coincidieron, durante su aparición en el programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER", en un mismo diagnóstico: el Atlético fue el que estuvo más cerca y el Barcelona el más frágil, pero quien decidió el partido al final fue quien supo corregir sus errores, y quien lo desperdició fue quien no encontró a su héroe.

El Atlético desperdició la ocasión de su vida

Kiko Narváez, exestrella del Atlético, considera que lo sucedido fue un revés que no puede minimizarse, especialmente tras la segunda derrota consecutiva en su propio feudo.

Narváez señaló con tono tajante: "La conclusión es que hoy éramos capaces de aprovechar los puntos débiles del Barcelona. El martes vi ante el Bayern de Múnich a un equipo en un nivel completamente distinto al nuestro. No quedé satisfecho ni con los cambios de Simeone ni con el segundo tiempo".

Añadió que el sabor amargo que dejó esta derrota sigue presente, porque el equipo tenía todos los recursos para darle la vuelta a la situación, pero le faltó la valentía y la decisión correcta en el momento decisivo.

Por su parte, Manu Carreño, el célebre locutor español, no ocultó su preocupación por la imagen defensiva del Barcelona, pero al mismo tiempo afirmó que fue el Atlético quien le concedió a su rival el salvavidas.

Carreño dijo: "He visto a un Barcelona muy frágil en defensa ante los grandes equipos una vez más. El resultado habría sido completamente distinto si el Atlético de Madrid hubiera aprovechado sus ocasiones".

En cambio, Carreño elogió al técnico alemán Hansi Flick, al considerar que salió del partido más fuerte que antes: "Flick sale de este partido más fuerte, porque logró corregir los errores que aparecieron en el primer tiempo".

Julián Álvarez, en el ojo del huracán

Si hubo un solo nombre que dominó el debate, ese fue Julián Álvarez. El delantero argentino que llegó a Madrid para ser la gran estrella se encontró en el punto de mira de las críticas más duras desde su llegada.

Carreño no dudó en emitir su veredicto: "Todavía no ha demostrado que vale 100 o 150 millones, lo sigo considerando entre los buenos delanteros, pero no entre las estrellas. El Atlético necesita un delantero capaz de decidir los partidos; Julián tiene que dar un paso más al frente, no es un jugador que marque la diferencia".

Y agregó: "Tenía que mostrar lo mejor de sí mismo ante el Barcelona, todavía le falta ese algo extra que aún no ha encontrado. No hay un jugador como él en el equipo, y como dijo Simeone: (sin Julián no lograremos nuestros objetivos), es su manera de mostrar su apoyo, pero al mismo tiempo lo presiona".

Kiko Narváez compartió la misma opinión, pero desde la perspectiva de la estrella que debe asumir la responsabilidad: "Desperdició dos ocasiones prácticamente hechas".

Narváez indicó que Julián es la estrella indiscutible del equipo, y por ello los criterios para juzgarlo deben ser diferentes, ya que a las grandes estrellas no se las mide por lo que ofrecen ante los equipos pequeños, sino por lo que hacen en los partidos que marcan la temporada.

A pesar de la dureza de las críticas, Narváez se preocupó por enviar un mensaje a la afición del Atlético, al afirmar que Simeone todavía confía en su delantero, y les pidió que no lo abuchearan, porque la presión excesiva en esta etapa podría resultar contraproducente.

Las críticas no se detuvieron en los límites de Álvarez, sino que se extendieron a la forma en que Diego Simeone maneja los fichajes y la gestión de los grandes partidos; según el análisis, el técnico argentino no ha logrado encontrar la fórmula que le dé al equipo la contundencia en los momentos decisivos, y sus cambios no fueron suficientes para cambiar el rumbo del encuentro ante el Barcelona.