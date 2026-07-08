En vídeo: una canción argentina con una triste noticia para los seguidores de Messi

Tras ganar 3-2 a Egipto en el Mundial 2026, los jugadores argentinos celebraron en el vestuario coreando una frase que confirmaba que Lionel Messi disputa su último Mundial.

En el vídeo de la celebración del «Tango» tras avanzar a cuartos, se ve a sus compañeros cantando con entusiasmo: «Por la última de Leo», es decir, «por el último Mundial de Leo». El grito formaba parte de una canción que celebraba la trayectoria histórica de la selección y su aspiración a alzarse con el título por segunda vez consecutiva tras el triunfo de 2022 frente a Francia.

Aunque Messi, de 39 años, no ha anunciado su retiro, el cántico sugiere que este será su último Mundial.

El Mundial 2026 podría marcar la despedida de una generación de gigantes. el torneo marcó el adiós de Neymar con Brasil y quizá también el de Luka Modrić y Cristiano Ronaldo, el grito argentino confirma que Messi se une a esa lista.

Aunque muchos creían que no llegaría a 2030 por su edad, la falta de un anuncio oficial mantenía la duda. Este vídeo aclara las cosas: en 2026 veremos a Messi por última vez con la Albiceleste.