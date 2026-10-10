Pedro Rodríguez fue una de las grandes figuras de los momentos previos al partido entre el Barcelona y el Getafe, la noche del sábado, en la octava jornada de LaLiga, en el estadio Spotify Camp Nou.

El diario Sport señaló que Pedro, quien anunció recientemente su retirada, realizó el saque de honor antes del comienzo del encuentro, además de recibir el saludo y el homenaje de la afición del Camp Nou sobre el terreno de juego.

El acto de despedida de Pedro, ayer viernes, contó con la presencia de varios de sus excompañeros, como Carles Puyol, Xavi Hernández y Sergio Busquets, junto al presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el director deportivo, Deco.

Pedro expresó su enorme gratitud por este homenaje, subrayando que despedirse del club que fue su casa durante tantos años supone el mejor final posible para su trayectoria futbolística.

El saque de honor prolongó el homenaje a uno de los nombres destacados de la historia reciente del Barcelona, en una jornada que también vio presencia del club gracias a los premios individuales correspondientes al mes de septiembre.

La aparición de Pedro fue uno de los momentos más destacados del periodo previo al partido, que combinó el homenaje al exjugador con la entrega de los premios de LaLiga.

Pocos minutos antes del inicio del encuentro, varios representantes del Barcelona recibieron los premios correspondientes al mes de septiembre: Hansi Flick obtuvo el galardón al mejor entrenador, Raphinha logró el premio al mejor jugador, mientras que João Cancelo se llevó el premio al mejor gol del mes.