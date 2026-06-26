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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: Periodista saudí afirma que no avanzar a dieciseisavos sería una catástrofe

Cabo Verde vs Arabia Saudí
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«Los Verdes» necesitan ganar para pasar la fase de grupos

Un periodista saudí considera una catástrofe que su selección no pase a los dieciseisavos del Mundial, sobre todo tras la ampliación a 48 equipos.

En pocos minutos la selección saudí se medirá a Cabo Verde en el estadio NRG de Houston, en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

A pocas horas del encuentro, Khalid Al-Shneif, conductor del programa «Dourina Ghir» del canal «Al-Saudiya», afirmó: «Desde ahora y durante el partido, apoyaremos a la selección saudí para que haga historia».

Y añadió: «No clasificarnos para los dieciseisavos de final, a pesar de que participan 48 selecciones, sería una catástrofe. Esperamos no unirnos a las selecciones árabes que ya han quedado eliminadas, como Túnez, Irak y Catar, sino ser uno de los clasificados, y somos capaces de hacerlo».

El encuentro ante Cabo Verde es decisivo: Arabia Saudí debe ganar para avanzar; un empate o una derrota la eliminaría.

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Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.

La ‘Green Falcons’ solo superó la fase de grupos en 1994; desde entonces ha caído en la primera ronda en las cinco Copas siguientes.

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