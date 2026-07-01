En vídeo: México golea a Ecuador y espera a Inglaterra o a una sorpresa africana

México eliminó a Ecuador en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026 tras ganarle 2-0 este miércoles en el Estadio Azteca.

El anfitrión avanza a octavos y espera al ganador de Inglaterra y República Democrática del Congo, que jugarán esta noche.

El encuentro se retrasó una hora por tormentas eléctricas, convirtiéndose en el primer partido de esta edición en sufrir un aplazamiento, mientras que el duelo Francia-Irak ya se había suspendido entre tiempos por el mismo motivo.

México salió con intensidad y, al 7’, Raúl Jiménez cabeceó cerca del poste derecho.

John Yeboa respondió con un disparo que rozó el poste derecho en el 18.

En el 22’, Julián Quionones rompió la resistencia ecuatoriana con un disparo cruzado desde la frontal tras un pase en profundidad.

México mantuvo el ritmo y, en el 32’, Keniónis cedió a Jiménez en la frontal; este soltó un nuevo obús que entró por la izquierda.

En la segunda parte México bajó el ritmo y buscó conservar la ventaja para asegurar los octavos.

En el 67, César Montes cabeceó un córner, pero el portero ecuatoriano despejó a otro saque de esquina.

El mismo jugador volvió a rematar de cabeza en la misma jugada, pero el balón rozó el poste izquierdo.

En la otra portería, Kevin Rodríguez falló la ocasión más clara de Ecuador al disparar junto al poste cuando el portero mexicano ya estaba batido.

Ecuador acabó con diez por la roja directa a Piero Hincapie en el descuento, al taparse la boca mientras insultaba a un rival, aplicándose la «regla de Vinicius».