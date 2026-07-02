En vídeo: Messi es sometido a un registro minucioso... ¿Qué le ha hecho reír?

La fama mundial de Lionel Messi no lo eximió de los controles de seguridad. Al llegar a Miami para la fase de clasificación del Mundial 2026, el astro argentino pasó por el mismo registro que el resto de la delegación.

El capitán argentino, ocho veces ganador del Balón de Oro, pasó por los controles fronterizos y aduaneros de rutina al entrar en Estados Unidos, sin ningún privilegio, junto al resto de la delegación, antes de enfrentarse a Cabo Verde el sábado en los dieciseisavos de final.

Las imágenes mostraron a Messi, residente en Miami desde su fichaje por el Inter en 2023, pasando por el detector de metales y luego sometiéndose a un control adicional con una sonrisa.

Se rió a carcajadas al ver el contenido de la maleta de Cristian Romero.

El plantel, que ya jugó en Kansas City y Arlington, se entrena en Florida antes de medirse a Cabo Verde en dieciseisavos.

Los controles de seguridad y los trámites de entrada a Estados Unidos se han convertido en uno de los temas más polémicos fuera del terreno de juego durante la Copa del Mundo de 2026.

Varias delegaciones se quejaron de la duración de los controles, que afectaron a jugadores, cuerpos técnicos, periodistas, árbitros e incluso familiares, y algunas aseguraron que fueron más estrictos de lo habitual.

Pese a las críticas, las autoridades mantuvieron los mismos protocolos de seguridad para todas las delegaciones, tal como se estableció para el torneo.

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