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Qatar v El Salvador - International FriendlyGetty Images Sport
Traducido por

En vídeo: Lopetegui provoca la ira de Akram Afif en el partido de Arabia Saudí

Arabia Saudí vs Catar
Arabia Saudí
Catar
Gulf Cup
A. Afif
J. Lopetegui
Arabia Saudita
Catar
España

El astro catarí sufre en la Copa del Golfo 27

El español Julen Lopetegui, seleccionador de Catar, provocó el enfado de su estrella Akram Afif durante el enfrentamiento ante la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí se enfrentó a su homóloga catarí este sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

En el minuto 69 del encuentro, el entrenador español sorprendió a su estrella catarí al decidir sustituirlo, pese a que el marcador reflejaba un empate sin goles.

Afif mostró su enfado al abandonar el terreno de juego, donde se le vio preguntar: "¿Por qué?", antes de marcharse a continuación.

Esta fue la tercera vez que Afif fue sustituido durante el torneo del Golfo, después de que ocurriera en los partidos ante Baréin y Yemen en la fase de grupos, antes de ausentarse del tercer encuentro ante los Emiratos Árabes Unidos.

Cabe recordar que el jugador de 29 años no ofreció su mejor nivel en el Golfo 27, ya que solo dio una asistencia de gol en el partido ante Baréin.

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