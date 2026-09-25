En vídeo: la leyenda de Irak provoca a Egipto y Jordania

La Federación del Golfo trabaja para ampliar el círculo de participación en los torneos de la Copa del Golfo durante el próximo periodo, con la presencia de selecciones ajenas a las federaciones del Golfo, como Egipto, Marruecos, China y Jordania.

Nashat Akram, ex estrella de la selección de Irak, declaró durante su participación en el programa Al Majlis, presentado por el comunicador Khalid Jassem en los canales cataríes Al Kass: «Al principio, hay que conocer la razón de ampliar el círculo de participación, ¿el objetivo es comercial o deportivo?».

Y añadió: «Las selecciones propuestas para participar en la Copa del Golfo, como Egipto y Jordania, vendrán para obtener dinero, no para gastarlo».

Y prosiguió: «Hay que ser realistas y lógicos. Cualquier selección se centrará en el dinero y no mirará por aumentar el valor del torneo desde el punto de vista deportivo».

Por su parte, el exjugador kuwaití Jamal Mubarak aclaró: «Apoyo totalmente la incorporación de selecciones ajenas a las federaciones del Golfo, con la condición de que participen con el primer equipo titular».

Mientras que el analista omaní Ahmed Al Rawas dijo: «No estoy de acuerdo con ampliar el círculo de participación, pues tenemos la Copa Árabe de Selecciones, que logró un éxito extraordinario; en cambio, la Copa del Golfo tiene una particularidad distinta».

Saeed Al Owairan, leyenda de la selección de Arabia Saudí, afirmó: «Ampliar la participación generará una nueva copa árabe. Creo que 8 selecciones son un número suficiente para la Copa del Golfo».