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Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vídeo: La estrella australiana admite: «No vamos a respetar a Salah»

Australia vs Egipto
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J. Bos
M. Salah
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El australiano Jordan Bos respeta a Mohamed Salah, capitán de Egipto, pero advierte: «Fuera del campo hay respeto; dentro, no».

«Fuera del campo hay respeto, pero dentro no», afirmó Boss en declaraciones a ESPN.

Y subrayó: «Es una cuestión de comer o ser comido. Así es como todos afrontarán este partido, y así lo haré yo también».

Y añadió: «Mohamed Salah es un jugador de gran calibre, lleva mucho tiempo en la cima y, sin duda, tendremos que estudiar cómo frenarle a él y a la selección egipcia».

«Ya hemos empezado a trabajar en ello; solo faltan los últimos retoques y conocer el plan del entrenador y el cuerpo técnico», añadió.

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Egipto terminó segunda del Grupo 7 con 5 puntos y Australia segunda del Grupo 4 con 4.

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