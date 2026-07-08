Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: Hossam Hassan se enfada con Scaloni... ¿Qué pasó en el pasillo a los vestuarios?

H. Hassan
L. Scaloni
Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Egipto
Argentina
EE. UU.

Momentos de tensión tras el partido entre Egipto y Argentina

Tras el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Egipto y Argentina, se vivieron momentos de tensión en los pasillos del estadio. El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, protagonizó un altercado tras la derrota.

Egipto sorprendió al ir ganando 2-0 hasta el 78’, en el partido disputado ayer martes en Atlanta.

Sin embargo, el vigente campeón remontó de forma espectacular y ganó 3-2. Ahora enfrentará a Suiza, que eliminó a Colombia.

Tras el pitido final, Hassan criticó a los jugadores argentinos, al árbitro y a la FIFA.

Al retirarse, protagonizó una escena caótica junto a su hermano y el cuerpo técnico.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Switzerland crest
Switzerland
SUI

Las cámaras captaron sus gestos provocadores tras discutir con el personal de seguridad. También se acercó enfadado a un fotógrafo y respondió a un aficionado argentino que exhibía la bandera del Estado de Israel en las gradas, señalando el lema de su camiseta con la bandera egipcia, en línea con su postura de apoyo a la causa palestina.

La mayor polémica llegó con un vídeo en «X» que muestra cómo la tensión casi derivó en un enfrentamiento entre Hossam Hassan y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

El clip muestra a Scaloni caminando solo hacia los vestuarios, como suele hacer tras los partidos, hasta que debió abrirse paso entre el grupo que bloqueaba el pasillo.

Al pasar, apartó a Ibrahim Hassan, visiblemente alterado, justo antes de que Hossam se volviera hacia él.

Hassan cambió de objetivo y se dirigió a Scaloni con palabras airadas, siguiéndolo unos pasos entre gritos de los presentes.

La grabación se interrumpió justo cuando parecían a punto de enfrentarse.

Poco después, ambos comparecieron ante la prensa sin signos de conflicto grave, lo que indica que todo quedó en un momento de tensión.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google