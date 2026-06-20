Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

En vídeo: Holanda ofrece un espectáculo con una lluvia de goles en Suecia

Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
World Cup
Países Bajos
Suecia

Holanda goleó 5-1 a Suecia el sábado en la segunda jornada del Mundial 2026.

Brian Proby abrió el marcador al minuto 5.

El mismo jugador repitió en el 17’, dejando el 2-0 al descanso.

En la segunda parte, Cody Gakpo anotó el tercero en el 47.

Jakpo marcó su segundo tanto, el cuarto de los «Molinos Naranjas», en el 54.

World Cup
Túnez crest
Túnez
TUN
Holanda crest
Holanda
HOL
World Cup
Japan crest
Japan
JPN
Suecia crest
Suecia
SWE

Anthony Elanga recortó distancias para Suecia en el 59.

Finalmente, Criscencio Sammerville sentenció en el 89.

Holanda suma 4 puntos y lidera el Grupo 6, mientras Suecia se queda con 3, a la espera del Japón-Túnez.

Anuncios