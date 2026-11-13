Mohamed Hany marcó el tercer gol de la selección de Egipto en la portería de Malaui, durante el encuentro disputado esta noche de viernes en el estadio Internacional de El Cairo, en la tercera jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, dejando así su primera huella goleadora con la camiseta de Egipto, después de haber dado una asistencia en el gol inaugural.

El gol de Hany llegó en el minuto 38, tras un potente disparo desde fuera del área que se coló en la red, ampliando la ventaja de la selección egipcia a tres goles sin respuesta y otorgando a los locales una gran superioridad antes del final de la primera parte.

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El gol tiene una importancia especial para el lateral derecho, al ser el primero con la selección nacional, en un partido en el que también participó en el primer tanto, después de enviar el centro que Nasser Maher mandó a la red en el minuto seis, antes de que Omar Marmoush añadiera el segundo gol en el minuto diez, aprovechando un error en el pase de la defensa de Malaui.

Este es también el primer gol del jugador del Pyramids, Nasser Maher, con la selección egipcia.

La selección egipcia comenzó el partido con una clara presión ofensiva, y Mahmoud Hassan Trezeguet estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto cinco, tras recibir un pase de Mohamed Salah, pero desperdició una ocasión clara, ya que su intento pasó junto al poste derecho.

El primer gol no tardó mucho en llegar, ya que Nasser Maher logró mover las redes en el minuto seis, antes de que Omar Marmoush duplicara el resultado apenas cuatro minutos después, otorgando a la selección egipcia una ventaja temprana y poniendo a Malaui bajo una gran presión.

Tras los dos goles, la selección egipcia impuso su dominio en la posesión, intentando aprovechar los espacios y añadir más goles.

Sin embargo, Malaui intentó volver a entrar en el partido y amenazó la portería de Mostafa Shobier en el minuto 22 con un potente disparo de Richard Mbulu, que el guardameta de Egipto atajó con maestría, manteniendo su portería a cero.

En el minuto 24, Hossam Abdelmaguid vio una tarjeta amarilla, mientras Nasser Maher continuaba con sus intentos ofensivos y estuvo cerca de marcar su segundo gol personal en el minuto 27, cuando lanzó un potente disparo desde fuera del área que pasó junto al poste izquierdo.

Malaui volvió a presionar a la defensa egipcia en el minuto 34, pero Mostafa Shobier manejó bien sus intentos, antes de que Mohamed Hany asestara un nuevo golpe a los visitantes al marcar el tercer gol en el minuto 38, con un potente disparo desde fuera del área.

El partido adquiere una importancia adicional, al ser el primer debut oficial de Ali Maher al frente de la dirección técnica de la selección de Egipto, después de asumir la responsabilidad como sucesor de Hossam Hassan el pasado 7 de noviembre, comenzando así su andadura con Egipto en un encuentro oficial de la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

La selección egipcia había iniciado su camino en el Grupo Dos con un empate sin goles ante Angola como local, y después logró una gran victoria a domicilio sobre Sudán del Sur por cinco goles sin respuesta, sumando cuatro puntos en las dos primeras jornadas y liderando el grupo por diferencia de goles sobre Angola, mientras que Malaui llegaba al partido con tres puntos en su casillero.