La joven estrella Hamza Abdelkarim, delantero del FC Barcelona, expresó su gran felicidad por haber participado y marcado ante su exequipo, el Al Ahly, en el partido amistoso que enfrentó a ambos conjuntos en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco del Trofeo Joan Gamper.

El encuentro registró una gran afluencia de aficionados y una elevada rivalidad táctica entre el campeón de España y el campeón de África, antes de que el Blaugrana tomara ventaja con un doblete en la primera mitad, obra de Hamza Abdelkarim y Raphinha, mientras que el Al Ahly recortó distancias al inicio de la segunda parte por medio de Ahmed Mostafa Zizo.

Hamza declaró, en unas manifestaciones al periodista cercano al Barcelona Ashraf Ben Ayad tras el encuentro: "Gracias a Dios, por supuesto es una sensación diferente, estoy contento de jugar en el Camp Nou, una noche muy especial para mí".

Sobre el enfrentamiento con su exequipo, el joven delantero afirmó que los sentimientos fueron encontrados, señalando que jugar ante el Al Ahly y en un estadio del tamaño del Camp Nou representa una experiencia excepcional en su trayectoria.

Hamza habló de sus primeras semanas con el primer equipo del Barcelona bajo la dirección del entrenador Hansi Flick, diciendo: "Gracias a Dios, me da mucha confianza, he marcado goles y me he adaptado bien al grupo".

Hamza dirigió un mensaje de agradecimiento a la afición árabe que lo apoyó durante el encuentro, diciendo: "Gracias, de verdad, el público se lo merecía hoy".

Hamza Abdelkarim había marcado un gol para el Barcelona en la portería del Al Ahly y rehusó celebrarlo en señal de respeto a su exclub, antes de postrarse en agradecimiento a Dios.

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