El hotel de concentración del Barcelona en la capital francesa, París, vivió durante las primeras horas de la mañana de este martes el lanzamiento de fuegos artificiales por parte de varios aficionados del Paris Saint-Germain, en un intento de molestar a los jugadores del conjunto catalán y privarles de descanso antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos.

Según el diario español "Sport", el Barcelona visita este martes al Paris Saint-Germain, en un duelo que Hansi Flick describió como "una buena prueba para conocer nuestra situación actual".

El estadio Parque de los Príncipes acoge uno de los partidos más potentes que pueden verse actualmente en el mundo del fútbol y, a pesar de que la temporada aún está en sus inicios, los conjuntos catalán y francés han ofrecido los mejores niveles e impresiones desde su arranque.

Aunque el Barcelona y el Paris Saint-Germain no afrontan grandes presiones en el plano clasificatorio y, por tanto, ningún resultado del partido será decisivo, el ambiente que rodea el enfrentamiento tiene un carácter europeo excepcional, que se asemeja más al ambiente de los grandes partidos que se disputan durante los meses de marzo y abril en las rondas eliminatorias que al de mediados de octubre.

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Los aficionados del Paris Saint-Germain, conscientes de la importancia del duelo, comenzaron a hacer su parte en un intento de ayudar al equipo del entrenador Luis Enrique.

Algunos aficionados franceses consideran que cualquier acción, por sencilla que sea, podría contribuir a derribar al conjunto catalán, lo que llevó a varios de ellos a dirigirse durante las primeras horas de la mañana de hoy al hotel de concentración del Barcelona, el Domaine de la Reine Margot París, con el objetivo de molestar a los jugadores del equipo azulgrana.

El periodista José Álvarez, reportero del programa "El Chiringuito", captó a varios aficionados del Paris Saint-Germain después de la 1:15 de la madrugada lanzando fuegos artificiales con el objetivo de impedir que la expedición del Barcelona pudiera descansar lo suficiente.

Esta práctica es habitual en la capital francesa antes de los partidos importantes de la Liga de Campeones, con el objetivo de intimidar a los rivales e influir en ellos antes de los enfrentamientos.

Las restricciones del toque de queda impuestas en la plaza de la República y en la zona de Les Halles, a raíz de los disturbios que se han vivido en los últimos días por las protestas de los chalecos amarillos contra las políticas del gobierno de Emmanuel Macron, no incluyeron la zona en la que se encuentra el hotel de concentración del Barcelona. Esto permitió a los aficionados del Paris Saint-Germain llevar a cabo una práctica cada vez más extendida en distintas partes de Europa.

En cualquier caso, parece evidente que el Barcelona se enfrentará a un ambiente extremadamente hostil en el estadio Parque de los Príncipes, lo que incrementará la dificultad de la tarea del equipo en un enfrentamiento que, de por sí, se caracteriza por su exigencia y complejidad.

El equipo de Hansi Flick aspira a derribar al vigente campeón de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, con el fin de enviar un mensaje contundente y demostrar sus capacidades, antes del esperado Clásico de finales de la próxima semana.