Endrick Felipe desperdició un pase de gol de Vinicius Junior en el Brasil-Noruega del domingo en Nueva York, en los octavos del Mundial 2026.

El seleccionador italiano, Carlo Ancelotti, lo sustituyó por Matheus Cunha en el 58’, buscando mayor puntería.

Un minuto después de entrar, recibió un pase perfecto de Vinicius y quedó solo ante el portero, pero su disparo se marchó junto al poste, desperdiciando una ocasión de oro para adelantar a la “Seleção”.

La Canarinha llegó a octavos tras vencer 2-1 a Japón en la ronda de 32. Antes, la «Seleção» había empatado 1-1 con Marruecos y luego vencido 3-0 a Haití y Escocia para avanzar.

Noruega, con 18 goles en cuatro partidos, es una de las selecciones más ofensivas del torneo.

Pese a caer 4-1 ante Francia en la fase de grupos, Noruega se repuso y avanzó a octavos tras vencer 2-1 a Costa de Marfil en la ronda de 32.