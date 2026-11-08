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En vídeo: el Chelsea cae ante el Sunderland con un penalti polémico

Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League
Inglaterra

El Chelsea encaja su segunda derrota en los últimos 3 partidos de la Premier League

El Chelsea cayó ante su anfitrión, el Sunderland, por un gol a cero, la noche del domingo, en la décima jornada de la Premier League inglesa.

El Chelsea se quedó estancado en los 16 puntos, en la quinta posición, mientras que el Sunderland elevó su cuenta a 8 puntos, en el decimoctavo lugar.

La cadena BBC repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el Sunderland marcó su único gol por medio de Le Fée, de penalti en el minuto 36.

Sin embargo, la decisión de conceder el penalti a favor del Sunderland generó una amplia polémica, después de que el árbitro Jarred Gillett considerara que Levi Colwill había agarrado a Brian Brobbey y lo había derribado, pese a que los jugadores intercambiaron contacto físico mientras Brobbey avanzaba hacia la portería.

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Esta victoria, que es apenas la segunda del Sunderland en la Premier League esta temporada y la sexta en todas las competiciones, representa un impulso importante que aliviará la presión sobre su entrenador Régis Le Bris.

Por su parte, el Chelsea sufrió su segunda derrota en los últimos 3 partidos de la Premier League.

El Sunderland ofreció una actuación destacada este domingo y logró su primera victoria en la liga desde el triunfo por un gol a cero sobre el Fulham en su estadio, en la segunda jornada de la temporada.

No obstante, el entrenador Le Bris sentirá preocupación por dos de sus jugadores más destacados, Granit Xhaka y Brobbey, después de que ambos abandonaran el terreno de juego aquejados de sendas lesiones musculares.

Brobbey ofreció una actuación especialmente destacada frente al Chelsea, y estuvo cerca de marcar un gol en los primeros compases del partido, cuando remató de cabeza un centro de Chemsdine Talbi que pasó rozando la portería.

Tras la sustitución de Brobbey en el minuto 77, el Sunderland pasó a apoyarse principalmente en un planteamiento defensivo, aunque rara vez se vio realmente amenazado por su rival.

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