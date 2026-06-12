En vídeo: el capitán de la selección iraní relata cómo escapó de una emboscada de una banda armada

Ali Reza Jahanbakhsh, capitán de Irán, contó cómo su identidad lo salvó de un encuentro con una banda armada en México.

El futbolista, que visitaba México meses antes del Mundial 2026, no imaginaba que su nacionalidad iraní sería su salvoconducto.

El capitán visitaba la zona turística de Tulum cuando se topó con un grupo armado.

En un video que se viralizó, Jahanbakhsh relató que, junto a un amigo, se topó con varios hombres enmascarados que, según él, eran “traficantes de drogas” y les exigieron un registro a punta de pistola.

“Vengo de Holanda”, respondí. Entonces mi amigo intervino: “Dile que soy iraní”. El líder sonrió y dijo: “¿Irán? Lárguense ya”.

El capitán iraní bromeó: «Parece que a las bandas de México les gustan los iraníes».

La selección iraní se prepara para su séptimo Mundial, tras 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 y 2022, sin haber superado nunca la fase de grupos.

En el sorteo de 2026 quedó encuadrado en el Grupo 7 con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Jugará en Los Ángeles y luego en Seattle ante Egipto del 15 al 26 de junio.

La Federación Iraní planeaba concentrarse en Arizona, pero las restricciones de visados la obligaron a mudarse a Tijuana.

Según el nuevo plan, la selección viajará a Estados Unidos solo para cada partido y regresará a México después.