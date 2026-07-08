En vídeo: el alcalde de Nueva York afirma que Egipto sufrió un robo ante Argentina

El alcalde de Nueva York, Zahran Mamdani, mencionó este miércoles la polémica derrota de Egipto ante Argentina, durante un discurso a sus electores sobre un nuevo plan de transporte público.
La derrota 3-2 ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 generó polémica por una decisión arbitral que indignó a los egipcios. En la segunda parte, el VAR anuló un gol de Mustafa Zico por una falta previa de más de 20 segundos.
Aunque Egipto marcó un gol válido poco después, Argentina remontó en los últimos minutos y ganó 3-2.
Mamdani, aficionado al fútbol, recordó el incidente al presentar la iniciativa «Próxima parada: mejores autobuses, servicio más rápido», que busca reducir los tiempos de desplazamiento de los neoyorquinos.
Según el diario británico «Mirror», Mamdani afirmó: «Si vas en autobús al trabajo, el tiempo se acumula rápido: en seis meses ahorrarás 24 horas y, al año, más de dos días de desplazamientos».
El alcalde añadió: «Eso te permitirá desayunar con tu familia, explicar las reglas del béisbol a tus hijos y llegar a casa a la hora de acostarte».
Y concluyó: «También podrás discutir con tus amigos si a Egipto le robaron el partido de ayer, pero, sobre todo, devolveremos tiempo a los neoyorquinos que siempre andan cortos de él».