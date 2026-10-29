El joven extremo marfileño Yan Diomandé mostró sus destacadas habilidades durante los entrenamientos del Real Madrid, en un vídeo publicado por la cuenta oficial del diario español "As" a través de la plataforma "X", en el que apareció exhibiendo sus cualidades técnicas.

El marfileño, de 19 años, aparece participando en los entrenamientos colectivos vestido con el peto naranja, y realiza una serie de regates rápidos y movimientos con el balón, además de un disparo preciso a la red.

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Diomandé es uno de los fichajes estivales más destacados del Real Madrid, tras incorporarse a sus filas procedente del Leipzig a cambio de 125 millones de euros, además de variables que alcanzan los 15 millones.

El extremo marfileño se caracteriza por su gran velocidad, su capacidad de regate y su contribución ofensiva por la banda izquierda, y ha comenzado a mostrar progresivamente su potencial durante los partidos oficiales.

El conjunto merengue se prepara actualmente para visitar al Racing de Santander el próximo domingo, en el marco de la competición de LaLiga, envalentonado por su reciente victoria sobre su eterno rival, el Barcelona (2-1), en la pasada jornada.

El Real Madrid ocupa la tercera posición en la competición con 24 puntos, a 3 puntos del Barcelona, líder, y a un punto del Atlético de Madrid, segundo.