En vídeo: Croacia deleita con un gol espectacular y Perišić iguala el récord de Messi

Petar Musa empató 2-2 para Croacia sobre la hora del primer tiempo, este miércoles en la primera fecha del Grupo 12 de la Copa del Mundo 2026.

Musa aprovechó un pase profundo de Ivan Perišić en el 45+5 y batió al portero inglés.









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A sus 37 años, Perišić dio la asistencia y se convirtió en el segundo jugador, tras Lionel Messi, en lograrlo en cuatro Mundiales distintos desde 1966. según Opta.

El grupo 12 del Mundial 2026, con Inglaterra y Croacia, también integra a Ghana y Panamá.











