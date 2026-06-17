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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En vídeo: Croacia deleita con un gol espectacular y Perišić iguala el récord de Messi

P. Musa
Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
World Cup
L. Messi
I. Perisic
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Argentina vs Austria
Austria
Croacia
Inglaterra
EE. UU.
Argentina
Argelia
Austria

Perisic brilla a sus 37 años

Petar Musa empató 2-2 para Croacia sobre la hora del primer tiempo, este miércoles en la primera fecha del Grupo 12 de la Copa del Mundo 2026.

Musa aprovechó un pase profundo de Ivan Perišić en el 45+5 y batió al portero inglés.



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A sus 37 años, Perišić dio la asistencia y se convirtió en el segundo jugador, tras Lionel Messi, en lograrlo en cuatro Mundiales distintos desde 1966. según Opta.

El grupo 12 del Mundial 2026, con Inglaterra y Croacia, también integra a Ghana y Panamá.




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