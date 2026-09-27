En vídeo: Afif falla y Amán brilla; Qatar arrebata el billete a semifinales de la Copa del Golfo 27

La selección de Catar escapó de la emboscada de Yemen tras conseguir una difícil victoria por un gol a cero, este domingo, en el estadio Al Inma, dentro de la segunda jornada de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", asegurando oficialmente su clasificación a las semifinales.

Catar le debe esta victoria al gol de Youssef Abdurisag, que llegó en el minuto 63, en un partido que fue testigo de una destacada actuación de los porteros de ambas selecciones, especialmente Mohammed Aman, que detuvo un penalti de Akram Afif y privó a Catar de ampliar su ventaja.

La selección de Catar entró al partido en busca de su segunda victoria consecutiva, tras iniciar su andadura en el torneo con un triunfo sobre Baréin por dos goles a cero, mientras que la selección de Yemen buscaba compensar su abultada derrota ante Emiratos por cuatro goles a cero en la primera jornada.









Akram Afif estuvo a punto de dar la ventaja a Catar de forma temprana, pero el portero Mohammed Aman brilló y detuvo la ocasión, antes de que Issa Lay sufriera una lesión en el minuto nueve y abandonara el terreno de juego, con la entrada de Jassem Jaber en su lugar.

La selección de Yemen respondió con un peligroso intento en el minuto 24, pero Mohammed Abu Nada intervino en el momento oportuno y salvó la portería de Catar de encajar el primer gol.

Akram Afif volvió a amenazar la portería de Yemen un minuto después, pero Mohammed Aman continuó con su gran actuación y detuvo el disparo de la estrella del Al Sadd desde dentro del área, y luego el portero yemení volvió a responder a un nuevo intento de Afif en el minuto 28.

En el minuto 38, Abdulwasea Al Matari estuvo a punto de batir las redes de Catar, pero Mohammed Abu Nada salvó su portería con maestría, para terminar la primera parte con empate sin goles, en medio de una clara actuación destacada de los porteros de ambas selecciones.









La selección de Catar entró a la segunda parte con mayor presión, y Ayoub Al Alaoui estuvo a punto de abrir el marcador con un remate de cabeza que pasó junto al poste.

En el minuto 63, Youssef Abdurisag logró finalmente descifrar la defensa yemení, tras anotar el gol de la ventaja para Catar, otorgando a la selección una importante ventaja en el partido.

Ahmed Alaa estuvo a punto de añadir el segundo gol, pero el travesaño respondió a su disparo, antes de que Mohammed Aman volviera a brillar y privara a Ayoub Al Alaoui de anotar en el minuto 68.









La selección de Catar tuvo la oportunidad de sentenciar el partido con un segundo gol de penalti en el minuto 72, pero Akram Afif la falló después de que Mohammed Aman detuviera el lanzamiento con maestría.

Y pese a los intentos de Yemen por volver al marcador durante los últimos minutos, la selección de Catar mantuvo su ventaja hasta el pitido final, para salir con una valiosa victoria por un gol a cero.

Con esta victoria, la selección de Catar elevó su cuenta a 6 puntos como líder del Grupo Segundo, tras conseguir dos triunfos consecutivos, asegurando oficialmente la clasificación a las semifinales del Golfo 27.



























