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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En una palabra... Haaland se rinde ante la grandeza de Messi

Irak vs Noruega
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La estrella noruega alaba a Leo tras su hat-trick

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, calificó de «una locura» lo que Lionel Messi hizo con la selección argentina esta madrugada del miércoles contra Argelia, en el Mundial de 2026.

Messi debutó en el Mundial 2026 con un hat-trick ante Argelia (3-0) y igualó el récord de 16 goles de Miroslav Klose.

Haaland, a través de Snapchat, resumió el hat-trick de Messi con una palabra: «Messi está loco».

Antes, Haaland había marcado dos goles para que Noruega venciera a Irak 4-1 en su debut.

Es su primer Mundial, a diferencia de Messi, que juega su sexto torneo tras ganar el de 2022.



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