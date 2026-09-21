La asociación de árbitros de fútbol de España decidió no emprender ninguna acción contra José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ante el Comité de Disciplina, a raíz de sus declaraciones tras el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la asociación de árbitros de fútbol de España, en colaboración con la dirección jurídica del Comité Técnico de Árbitros, estudiaba presentar una denuncia ante el Comité de Disciplina en relación con las declaraciones de José Mourinho tras el final del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y remitirla a la dirección dependiente de la Federación Española de Fútbol con el fin de abrir un expediente que podría acabar con la imposición de una sanción al técnico portugués del Real Madrid.

El diario señaló que la asociación de árbitros decidió finalmente, tras unas deliberaciones que se prolongaron durante todo el lunes, descartar la presentación de la denuncia.

La asociación no emprenderá por el momento ninguna acción, pese a las declaraciones que realizó el entrenador del Real Madrid tras el partido, en las que criticó al árbitro principal, Miguel Ángel Ortiz Arias, y en especial al responsable de la tecnología del videoarbitraje asistente, Daniel Trujillo Suárez.

Mourinho cuestionó en sus declaraciones la idoneidad del árbitro madrileño, alegando que no tiene la condición de internacional y que, pese a haber cumplido los 41 años, no ha dirigido ningún partido grande.

En cuanto al árbitro designado para trabajar en la sala del VAR, el técnico portugués recordó incidentes ocurridos la temporada pasada con el Real Madrid.

De este modo, José Mourinho se libra de una posible sanción que se le podría haber impuesto en caso de haber seguido adelante con la apertura del expediente, ya que el castigo podría haber alcanzado los 4 partidos de suspensión, además de una multa económica de entre 601 y 3.005,06 euros.



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