El brasileño Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, ha dado un nuevo paso en su vida personal tras anunciar oficialmente su compromiso con su compatriota, la influencer y empresaria Virginia Fonseca, después de cerca de un año desde el inicio de su relación.

La pareja dio a conocer la noticia a través de las redes sociales, después de que Virginia publicara una foto junto a la estrella del Real Madrid, en la que ambos aparecían luciendo un anillo idéntico, en señal del paso de su relación a una nueva etapa.

Fonseca aclaró que los dos anillos representan el anuncio oficial de su compromiso, tras un año de noviazgo, en un paso que confirma la orientación de la pareja hacia una relación a largo plazo.

El paso de Vinícius llega en medio de las críticas dirigidas hacia él por el descenso de su rendimiento con el Real Madrid, ya que solo ha marcado un gol en los 7 partidos que ha disputado esta temporada en todas las competiciones.

La estrella brasileña se prepara con el Real Madrid para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada, pues se enfrentará al vecino Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano el próximo domingo, en la séptima jornada de LaLiga.

Presencia constante en Madrid

Virginia Fonseca se ha convertido en uno de los rostros habituales en el entorno de Vinícius Júnior y en la vida de la estrella brasileña en la capital española, además de procurar aparecer en las gradas para apoyar al jugador del Real Madrid.

Estuvo presente el sábado en el estadio Santiago Bernabéu para seguir la gran victoria del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano por 4-1.

La relación de la pareja se ha convertido durante el último periodo en una de las que más interés despiertan en Brasil y España, especialmente con la integración de la vida familiar de Fonseca en la vida de Vinícius en Madrid, donde la acompaña en España un amplio círculo de allegados, junto a sus tres hijos María Alice, María Flor y José Leonardo.

¿Quién es Virginia Fonseca?

Virginia Pimenta da Fonseca nació en el estado estadounidense de Connecticut, antes de mudarse a Brasil cuando tenía tres años.

A los dieciséis años empezó a construir su fama a través de las redes sociales, antes de convertirse con el paso de los años en una de las creadoras de contenido más destacadas de Brasil, según el diario "Marca".

Fonseca cuenta con más de 55 millones de seguidores en Instagram, además de una amplia base de aficionados en las plataformas TikTok y YouTube.

Sus actividades no se limitan a la creación de contenido, pues también es una destacada empresaria, y su proyecto más relevante llega a través de la empresa "WePink", especializada en productos de belleza, que en septiembre de 2026 celebró el quinto aniversario de su fundación.

Una relación que comenzó en 2025

En el plano familiar, Fonseca tiene tres hijos, que son María Alice, María Flor y José Leonardo, de su anterior relación con el cantante brasileño Zé Felipe.

La relación de Fonseca con Zé Felipe terminó en mayo de 2025, tras cinco años juntos, antes de que su relación con Vinícius Júnior empezara a salir a la luz durante octubre del mismo año.

Desde entonces, la pareja se convirtió en foco de gran interés en Brasil y España, con sus repetidas apariciones juntos en actos públicos.

Una de sus apariciones más destacadas recientemente fue su presencia en el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, donde aparecieron juntos en el circuito de Madring durante las pruebas de la carrera.

Una tragedia que sacudió a Fonseca

Por otro lado, Virginia atravesó recientemente un suceso doloroso tras recibir la noticia del fallecimiento de su guardaespaldas personal, Rogério Camilo Ramos, quien perdió la vida a causa de un accidente de motocicleta, mientras que su esposa, que lo acompañaba, falleció en el mismo accidente.

Fonseca expresó su tristeza a través de las redes sociales, afirmando que su corazón estaba "destrozado", y dirigió además un emotivo mensaje a su difunto guardaespaldas, en el que expresó el agradecimiento de su familia por el cuidado, la protección y el cariño que les brindó durante todo su tiempo de trabajo con ellos.

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