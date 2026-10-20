En la semana del Clásico, el presidente de los árbitros responde a la jugada de Güler: intentamos aislarnos

En el ojo del huracán, y 48 horas después de la polémica arbitral que desató el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, salió a poner fin al revuelo.

Desde la sede del Comité Olímpico Español en Madrid, y con un lenguaje seguro que rozaba el desafío, Soto defendió a sus árbitros a cuatro días del Clásico, asegurando que son los mejores del mundo y que los errores han existido y seguirán existiendo, especialmente estando en la semana del Clásico.

«Nuestros árbitros son los mejores del mundo»

Fran Soto asistió este martes a un foro sobre el arbitraje en Madrid, y allí lanzó un mensaje directo a todos los que critican el arbitraje español, según el diario español «Mundo Deportivo».

Soto afirmó: «Sí, creo que la temporada va bien en lo que respecta al arbitraje, puede que haya algunas jugadas interpretables, pero creo que el nivel de los árbitros es bueno».

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Y añadió: «Estoy convencido de que su nivel medio es el mejor del mundo, cualquier árbitro es capaz de dirigir cualquier partido, tenemos confianza en el Comité y en todos los que trabajan en él, ya lo he dicho antes, son los mejores del mundo, y lo vuelvo a confirmar».

Con estas palabras, Soto cerró la puerta a cualquier cuestionamiento sobre la competencia de sus árbitros, pese a reconocer la existencia de jugadas polémicas.

Y al ser preguntado por la guerra mediática que los medios y los clubes libran contra los árbitros después de cada jornada, y en especial por lo ocurrido en el Santiago Bernabéu, la respuesta de Soto fue contundente.

Dijo: «Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, trabajar, trabajar y trabajar, y fuera del ámbito de nuestro trabajo, cualquier club, entrenador o jugador tiene derecho a expresar lo que considere oportuno. Aceptamos las opiniones, pero tenemos que mantenernos al margen de todas las presiones que a veces puedan ejercerse sobre nosotros, y dedicarnos a lo que sabemos hacer: arbitrar».

Y agregó: «Estamos alejados de todo el ruido mediático. Sabemos que es la semana del Clásico, que siempre atrae una gran atención mediática, pero trabajamos para garantizar que los árbitros rindan de la mejor manera posible».

Ha habido errores y habrá errores

En un reconocimiento poco habitual, el presidente de los árbitros no negó la existencia de errores, sino que los consideró una parte esencial del fútbol.

Explicó: «Intento aislarme, de lo contrario sería una locura. Si escuchas lo que se dice aquí y allá, no podrías vivir. Ha habido errores, los sigue habiendo y los habrá. Los errores son parte indisociable del deporte, tenemos herramientas que nos ayudan a reducirlos todo lo posible, pero es algo con lo que los árbitros conviven».

Y aseguró que el Comité celebra seminarios arbitrales semanalmente y exige mucho a los árbitros porque viven en un mundo profesional con unas exigencias altísimas.

Nueva escalada: el Sevilla pide las grabaciones del VAR

Y en un nuevo giro del asunto, Soto reveló que esta tarde recibirá en la sede de la Federación Española en Las Rozas a una delegación del Sevilla encabezada por el presidente del club.

La delegación andaluza solicita acceder a las grabaciones de la tecnología del videoarbitraje (VAR) del incidente ocurrido entre Arda Güler y el jugador del Sevilla Peque, además de otros incidentes acaecidos el pasado domingo durante el partido entre el Real Madrid y el Sevilla en el Bernabéu, que encendió la polémica arbitral antes del Clásico.



