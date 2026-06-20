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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En cifras: Wahbi iguala el debut de El Rakraki con Marruecos

Marruecos vs Haití
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Escocia vs Marruecos
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Noruega
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Irak
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M. Ouahbi
W. Regragui
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Noruega
Senegal
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Camerún

La selección marroquí sorprendió a Escocia con un gol de El Saybari

Marruecos hizo historia en el Mundial al vencer a Escocia 1-0 en la tercera jornada y afianzar su liderato en el grupo.

Con este resultado, los «Leones del Atlas» suman 4 puntos de 6 posibles y están cerca de avanzar a la siguiente ronda, tras haber debutado con un empate ante Brasil (1-1).

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Con este triunfo, el seleccionador Mohamed Wahbi suma cuatro victorias y tres empates en siete partidos, igualando el arranque de su predecesor, Walid Regragui, según «stats foot».



Con este triunfo ante Escocia, Marruecos alargó a seis su racha de partidos sin perder en la fase de grupos del Mundial (tres victorias y tres empates).

Marruecos es ahora la selección africana con la racha más larga sin perder en la fase de grupos del Mundial, superando los 5 partidos de Camerún (1982-1990) y Senegal (2002-2018).

En Catar 2022 fue cuarta, mejor resultado de su historia y primer combinado árabe y africano en lograrlo.


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